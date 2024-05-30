الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 3 مسابقات للتوظيف

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز الركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني، وموعده والمقرر عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، للمتقدمين في 3 مسابقات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

الاستعلام عن وظائف الشهر العقارى

والمسابقات التي تم إتاحة الاستعلام فيها هي، شغل 300 وظيفة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك لتعيين عدد (50) في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الاّتية: (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مساحة، إلكترونيات / إتصـالات، حاسبــات) وعدد (250) في وظيفة بـاحث ثالث قانـون، بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج) وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف وزارة العدل 

والمسابقة الثانية أعلن عنها الجهاز لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين عدد (81) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني، ومعاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفى السادس (ب) وذلك وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

مسابقة وظائف حكومية

والمسابقة الثالثة هي، شغل (10) وظائف بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية: (مساحة - مدني- شبكات- عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومن ناحية أخرى، انتهت بوابة الوظائف الحكومية من تلقى طلبات التقديم لوظائف مسابقة التربية والتعليم فى تخصص معلم مساعد مادة على مستوى جميع محافظات الجمهورية بأكثر من 18 ألف وظيفة لعام 2024.

التنظيم والإدارة الامتحان الإلكتروني مركز تقييم القدرات بوابة الوظائف الحكومية مسابقة توظيف

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