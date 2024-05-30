الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين يرفع معنويات الشعب الفلسطيني

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي خطوة مهمة جدًا وانتصار لدماء الشعب الفللسطيني وانتصار للأطفال والنساء والشيوخ الذي قتلوا على يد الاحتلال وجزء منهم حرق في هلوكوست العصر الحديث وجزء كبير منّا رأى الجثامين التي تخرج متفحمة تحت خيم رفح.

وأضاف الرقب، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن الاعترافات تأتي انتصارًا لكل ذلك وليس كما يغرض الاحتلال أن هذه الاعترافات تأتي دعمًا ليوم 7 أكتوبر، بل هذه الاعترافات تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الذي تحمل 76 عاما من الاحتلال والذي ينتقل من مكان إلي مكان في غزة ويهرب من الموت ويبحث عن بصيص أمل وحياة.

وأوضح أن بعض الأحرار من العالم من بينهم النرويج وإسبانيا وأيرلندا وسيتبعها مالطا وسلوفينيا الذين ينتصرون للحق الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الاعترافات تأتي في شق سياسي معنوي أكثر منه قانوني.

القاهرة الإخبارية ملف اليوم الدولة الفلسطينية الإعتراف الاحتلال هلوكوست غزة

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