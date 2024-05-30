أبو حسنة: لأول مرة بالتاريخ يتم تصنيف منظمة أممية كـ"إرهابية"

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، إنه لأول مرة في التاريخ أن دولة عضو في الأمم المتحدة تصنف أهم منظمة أممية كمنظمة إرهابية، مؤكدًا أن الاحتلال نجح في تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، لفضائية اكسترا نيوز، هناك 16 دولة كانت قد أوقفت دعمها لأونروا ولكن تم استئنافه فيما بعد، مؤكدا أن الوضع المالي للوكالة خطير نتيجة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح أن الوكالة كانت مسؤولة عن اللاجئين في القطاع قبل العدوان، ولكن اليوم تشمل المسؤولية كل سكان القطاع بنحو 2.3 مليون فلسطيني، مشيرا إلى أنه يتم تقديم المساعدات الغذائية والمياه والوقود لكافة للمواطنين والمؤسسات.