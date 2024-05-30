مسؤول سابق: تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يعفي إسرائيل من المساعدات لغزة كاذب

قالت ستايسي جيلبرت المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية، والتي استقالت من منصبها كمستشارة كبيرة يوم الثلاثاء، إن تقرير الخارجية الأمريكية الذي يعفي إسرائيل من المساعدات لغزة كاذب يتعارض مع إجماع الخبراء.

وأضافت وفق وكالة رويترز أن تقرير وزارة الخارجية في وقت سابق من هذا الشهر والذي يعفي إسرائيل من المسؤولية عن منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة كان “كاذبا بشكل واضح” ويتعارض مع إجماع خبراء الوزارة.

مسشارة عسكرية مدنية في مكتب السكان واللاجئين

تركت ستايسي جيلبرت منصبها كمستشارة عسكرية مدنية كبيرة في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية يوم الثلاثاء، لقد كانت واحدة من خبراء الوزارة الذين قاموا بصياغة التقرير المنصوص عليه بموجب مذكرة الأمن القومي.

وخلص تقرير الأمن القومي إلى أنه "من المعقول تقييم" أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية بطريقة "تتعارض" مع القانون الإنساني الدولي، ولكن لا توجد أدلة ملموسة كافية لربط أسلحة محددة قدمتها الولايات المتحدة بالانتهاكات.

والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن التقرير قال إن وزارة الخارجية "لم تقيم حاليًا أن الحكومة الإسرائيلية تحظر أو تقيد نقل أو توصيل المساعدات الإنسانية الأمريكية" في غزة.

لقد كان حكمًا عالي المخاطر لأنه بموجب بند في قانون المساعدات الخارجية، ستكون الولايات المتحدة ملزمة بخفض مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية لأي دولة يتبين أنها تمنع تسليم المساعدات الأمريكية.

وقالت جيلبرت، وهي من قدامى المحاربين في وزارة الخارجية لمدة 20 عامًا وعملت في عدة مناطق حرب، إن استنتاجات التقرير تتعارض مع وجهة النظر الساحقة لخبراء وزارة الخارجية الذين تمت استشارتهم بشأن التقرير.

وقالت إن هناك اتفاقا عاما على أنه في حين أن عوامل أخرى أعاقت تدفق المساعدات إلى غزة في الوقت الذي بدأت فيه المجاعة تسيطر على سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة - مثل انعدام الأمن الناجم عن حماس، والعمليات العسكرية الإسرائيلية واليأس من الفلسطينيون للعثور على الطعام – كان من الواضح أن إسرائيل تلعب دوراً في الحد من كمية المواد الغذائية والإمدادات الطبية التي تعبر الحدود إلى غزة.

وهناك إجماع بين المجتمع الإنساني على ذلك، إنه بالتأكيد رأي خبراء الشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية، وليس فقط في مكتبي - الأشخاص الذين ينظرون إلى هذا الأمر من مجتمع الاستخبارات ومن المكاتب الأخرى.

وأضافت جيلبرت: "سيكون من الصعب للغاية التفكير في أي شخص قال إن [العرقلة الإسرائيلية] ليست مشكلة، لهذا السبب أعترض على هذا التقرير الذي يقول إن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية، وهذا كذب واضح".