الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار من التموين.. دراسة زيادة تكلفة تصنيع الخبز والتطبيق في 1 يوليو المقبل

الخبز
الخبز

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة تضمن أعضاء قطاع التجارة والتوزيع والشعبة العامة للمخابز لدراسة زيادة تكلفة تصنيع الخبز المدعم بحيث يتم التطبيق في الأول يوليو المقبل وفقًا لعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.

وكشف غراب لـ"الدستور" عن قيام الشعبة بعرض دراسة لزيادة تكلفة إنتاج الجوال الدقيق زنة 50 كيلو إلى 500 جنيه بدلا من التكلفة الحالية المقدرة بـ330 جنيها.

ونوه غراب بأن هامش ربح صاحب المخبز عن كل جوال دقيق يتم إنتاجه يبلغ 10 جنيهات وهي مستمرة حتى يوم 30 يونيو القادم.

يشار إلى أن صاحب المخبز المدعم يحصل من الهيئة العامة للسلع التموينية على ما يتراوح من 13 إلى 18 قرشا عن كل رغيف خبز يقوم بإنتاجه، وتلك القيمة ضمن الـ1.25 جنيه تكلفة إنتاج الرغيف الواحد.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم ليصبح 20 قرشا بدلا من 5 قروش، يتم تطبيقه السبت الأول من يونيو 2024، وبذلك تتحمل الحكومة 84% من إجمالي تكلفة إنتاج الرغيف، بينما يتحمل المواطن 16%.

وكان رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أشار إلى تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم تم وضعها عام 2019 حتي الآن، مشيرا إلى أن زيادة أجور العمالة ومستلزمات الإنتاج تقضي زيادة تكلفة تصنيع الرغيف.

وتنتج مصر نحو 275 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا من خلال 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية بواقع 100 مليار رغيف سنويًا

ويستفيد من  منظومة الخبز المدعم نحو 71 مليون مواطن، مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويحصل الفرد الواحد على 5 أرغفة في اليوم الواحد

علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية رئيس الشعبة العامة للمخابز قطاع التجارة والتوزيع هامش الربح الحالي لصاحب المخبز الخبز المدعم صاحب المخبز المدعم

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