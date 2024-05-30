الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: موازنة تانكات البنزين تزاحم الصرف على التعليم والصحة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة البترول طلبت وضع 225 مليار جنيه دعم مواد بترولية، ولكن هذا الرقم يزاحم التعليم والصحة وتحسين حياة المصريين لأنه رقم ضخم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه طالب بعدها بتخفيف السعر ووضع 125 مليار جنيه، ولكن بعد التسوية أتوقع أن يصل الرقم إلى 175 مليار جنيه، وعشان أحطه في تانكات البنزين بيزاحم الصرف على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.

وتابع: "لازم نشتغل ونرشد العديد من الأمور، واليوم الكثيرين بيقولوا أن مصر من أرخص 3 دول في العالم في أسعار المواد البترولية، وهذا سيساعد على زيادة الطلب أو عمليات التهريب أو استهلاكية بشكل أكبر، وهو مايضغط على سوق العملة الصعبة".

وواصل: "نحن في دائرة مؤذية للموازنة، وللمواطن لأننا بصدد عدة ظروف استثنائية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأكد معيط أن كل دول العالم تحولت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مرددًا: "الدعم النقدي سيفيد الناس أكثر من الدعم العيني ويقلل الفساد ويعطي المواطن الاختيار".
 

وزير المالية محمد معيط البترول التعليم الصحة

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