عمرو رمزى يكشف كواليس تقديم "ذات والرداء الأحمر" بمسرح العرايس بمشاركة إسعاد يونس

كشف الفنان عمرو رمزي، كواليس تقديم "ذات والرداء الأحمر" بمسرح العرائس، بمشاركة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس وهالة فاخر، والفنانة الشابة مايان السيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، إنه كان في زيارة لمسرح العرائس وفوجئ بحجم التفاعل بين الأطفال والعرائس، منوها أنه بعدها فوجئ بالمخرجة نادية الشويخ وهي تتحدث معه على تجربة جديدة في المسرح، وكان سعيدًا بالتعاون معها.

ولفت عمرو رمزي، إلى أن هناك مجهودا ضخما مبذولا من إدارة مسرح القاهرة للعرائس، وعندنا عرف الأسماء المرشحة لمسرحية "ذات والرداء الأحمر" تحمس جدًا للمشاركة فيها، منوها أن كل عناصر العمل مبهرة، فهناك سامي مغاوري وتامر فرج، وغيرهم من الفنانين الكبار.

وأشار إلى أن مايان السيد وهي بطلة العمل "ذات"، وتقدم المشكلة التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون بسبب السوشيال ميديا، متابعا: "احنا انتهينا من التسجيل الصوت كله، وشغالين على الموسيقى التصويرية في الوقت الحالي، والعرائس بيتم تنفيذها نهائي عن طريق الدكتور أسامة محمد علي".