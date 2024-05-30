ما أهمية الدعم النقدى مقارنة بالعينى؟.. وزير المالية يجيب

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية الدعم النقدي، قائلا: "إن الدعم النقدي هو الأفضل، لأن الفساد فيه أقل، ويعطي للمواطن اختيارا".

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر قناة "صدى البلد"، أنه عندما يتم وضع أي سياسة، فإن هذه السياسة يتم الحوار فيها مع المجتمع، واليوم نحن لدينا كمية متعددة من الدعم العيني، وبالتالي فإن السؤال المطروح هو هل أفضل للناس دعم عيني فيه نسبة ضياع أو فقد تقترب من 35 إلى 40% والتي تضيع على المواطن في سلسلة حتى تصل إلى المواطن، أو أن يصل إليه دعم نقدي بالقيمة المقررة".

وأوضح أن الكثير من دول العالم تحولت إلى صورة للدعم النقدي، واستطاعت أن تحقق فيه نجاحات، ووصل بطريقة أكثر فاعلية للمواطنين، مقارنة بالفقد الكبير في الدعم العيني.