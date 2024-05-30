الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني 2024 الدور الأول في محافظة البحيرة، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأول من شهر يونيو 2024، حيث ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة موعد إعلان النتيجة، وسط حالة من الترقب والقلق نظرا لقيام العديد من المحافظات الأخرى الإعلان عن النتيجة، وأنهى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة امتحانات الترم الثاني في نهاية الأسبوع الماضي؛ لتبدأ أعمال تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات ومراجعتها بعناية للتأكد من دقة النتيجة، ومن خلال التقرير التالي نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التي من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة خلال بعض التصريحات الصحفية أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة، مشيرا إلى أنه جاري الآن إجراء المراجعات النهائية ورصد الدرجات ومراجعتها، حيث يتم القيام بعرض النتيجة على الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لاعتمادها، ومن ثم رفع النتيجة عبر موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة، حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم والتعرف على درجاتهم النهائية بكل سهولة ويسر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024

عقب القيام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة تستطيع الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم القيام بتسجيل الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة.

ثم القيام باختيار الإدارة التعليمية ثم إدخال رقم الجلوس.

ثم الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.

اقرأ أيضاً