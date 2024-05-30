موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

يبحث الجمهور المصري عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستضيف منتخب مصر الأول نظيره بوركينا فاسو في المباراة التي ستجمع المنتخبين يوم الخميس الموافق 6 يونيو المقبل في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف "ستاد القاهرة" مباراة مصر وبوركينا فاسو التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته على ملعب "24 سبتمبر" ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية.

وتنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو في تمام العاشرة مساء الخميس الموافق 6 يونيو المقبل بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)

تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

مجموعة مصر بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

ويقع منتخب مصر الأول، في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وسيراليون وإثيوبيا، وجيبوتي.

ويتربع الفراعنة على قمة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاطـ بعدما حقق الفوز على جيبوتي بنتيجة 6/0، ثم سيراليون بنتيجة 2/0، في الجولتين الأولى والثانية.

ويأتي في المرتبة الثانية منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويلي منتخبات سيراليون وإثيوبيا برصيد نقطة وحيدة، وأخيرا منتخب جيبوتي بلا رصيد من النقاط.

قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

جاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- محمد عواد- المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أحمد رمضان بيكهام- محمد هاني- أكرم توفيق- محمد حمدي- أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد- محمد الشامي- أحمد أمين أوفا- محمد شريف.

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