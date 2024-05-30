الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهى درويش: الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين خطوة تاريخية تضع إسرائيل في عزلة دولية

غزة
غزة

قالت الإعلامية نهى دوريش، خطوة تاريخية تضع إسرائيل في عزلة دولية، هكذا وصف اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والذي أعقبه انقسام أوروبي واضح بشان القضية التي باتت حديث العالم.

وأضافت درويش، اليوم الخميس، خلال تقديمها برنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاعتراف بفلسطين مثّل ضربة قوية لإسرائيل وصفها إعلام الاحتلال أنها الأعنف منذ عقود، والبعض اعتبرها خطوة رمزية نحو حل الدولتين فيما اعتبرها آخرون أنها ستوسع من رقعة الاعترافات الدولية بفلسطين، كما ستشكل عامل ضغط على حكومة الاحتلال التي لم تلتزم بالقوانين الدولية وأصبحت ترتكب المجازر على مرأى ومسمع من العلم أجمع.

وتابعت: “ومنذ قليل وفي خطوة تمثل انتصارًا جديدا للدولة الفلسطينية أعلنت حكومة سلوفينيا رسميا تأييد اقتراح الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإرساله للبرلمان للموافقة عليه، فماذا عن تداعيات تلك الخطوة وأين تصب خطوات الاعتراف العالمية وإلى أي مدى سيخدم ذلك نضال الشعب الفلسطيني الساعي للتخلص من الاحتلال؟”.

القاهرة الإخبارية ملف اليوم عزلة دولية إسرائيل الدولة الفلسطينية القدس الشرقية حل الدولتين

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