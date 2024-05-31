أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 31 مايو 2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء نفس السعر الذي سجلته منذ عدة أيام خلال تعاملات اليوم الجمعة، وكذلك استقرت أسعار الكتاكيت، بينما ارتفعت أسعار البيض في المزرعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 31 مايو 2024 .

أسعار الفراخ البيضاء

استقرت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أيام، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 92 جنيهًا، وقد تتجاوز الـ١٠٠ جنيه حتى تصل إلى المستهلك.

أسعار البط اليوم

أسعار البط المولر ٤١ جنيهًا.

أسعار البط المسكوفي شركة الوفا ٤٦ جنيهًا.

أسعار البط الفرنساوي ١٦ جنيهًا.

أسعار البط البيور ٣١ جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ الساسو: 111 جنيهًا.

سعر الدواجن امهات بيضاء:85 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض شركات فرز أول ٢٧ جنيهًا.

الكتكوت كب وهبرد ورص وافين واربو ١٩ جنيهًا.

الهجين الجيل التاني ١٦ جنيهًا.

كتكوت الجميزه ١٩ جنيهًا.

كتكوت جيل ثاني 17.50 جنيه.

كتكوت روزي بيور 17.50 جنيه.

كتكوت الوطنية 33 جنيهًا.

كتكوت الوادي 29.50 جنيه.

كتكوت نيوهوب 31 جنيهًا.

كتكوت الفيروز 31 جنيهًا.

كتكوت مكة المكرمة 30 جنيهًا.

كتكوت رواد النيل 33.50 جنيه.

كتكوت البلدي الهجين ١٠.٥ جنيه.

كتكوت البلدي المشعر ٨.٥ جنيه.

كتكوت أبيض شركات 33 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 25.25 جنيه.

كتكوت ساسو 19 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 20 جنيهًا.

كتكوت بلدي 8 جنيهات.

كتكوت هجين 16 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة بيض أبيض 127 جنيهًا.

سعر كرتونة بيض أحمر 129 جنيهًا.

سعر كرتونة بيض بلدي 128 جنيهًا.