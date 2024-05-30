كواليس استقالة مسؤولين أمريكيين اثنين حملا إدارة بايدن فشل دخول المساعدات لغزة

أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية، الخميس، عن استقالة مسؤولين أمريكيين اثنين حملا إدارة بايدن فشل دخول المساعدات لغزة.

وذكرت الصحيفة ان الاستقالات جاءت مع انتشار المجاعة في غزة، مع وصول قدر ضئيل فقط من المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية التي تسيطر عليها إسرائيل، وانهيار رصيف أمريكي الصنع مخصص لتوصيل المواد الغذائية، والذي تعرض لأضرار بالغة بسبب عاصفة على البحر الأبيض المتوسط ​​في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية بايدن من خلال مواصلة الهجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون من سكان غزة هرباً من الهجوم الإسرائيلي، واضطر أكثر من 900 ألف منهم إلى الفرار من القصف مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة.

واستقال مسؤولان أمريكيان آخران بسبب حرب غزة، قائلين إن إدارة بايدن لا تقول الحقيقة بشأن العرقلة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين ويموتون جوعا في القطاع الساحلي الصغير.

وقال ألكسندر سميث، أحد المقاولين لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إنه تم منحه الاختيار بين الاستقالة والفصل بعد إعداد عرض تقديمي حول وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين، والذي تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة من قبل قيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأسبوع الماضي.

تناقضا في نهج الوكالة الامريكية للتنمية الدولية

واختارت سميث، وهي مستشارة بارزة لشؤون النوع الاجتماعي وصحة الأم وصحة الطفل والتغذية، الاستقالة يوم الاثنين بعد أربع سنوات في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفي خطاب استقالتها إلى رئيسة الوكالة، سامانثا باور، اشتكت من التناقضات في نهج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تجاه مختلف البلدان والأزمات الإنسانية، والمعاملة العامة للفلسطينيين.

وكتبت: "لا أستطيع أن أقوم بعملي في بيئة لا يمكن فيها الاعتراف بأشخاص محددين كبشر كاملين، أو حيث تنطبق مبادئ النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان على البعض، ولكن ليس على الآخرين، اعتمادا على عرقهم".

وفي استقالة أخرى، أرسلت مسؤولة وزارة الخارجية من مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ستايسي جيلبرت، رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائها توضح فيها أنها ستغادر بسبب اكتشاف رسمي للوزارة بأن إسرائيل لم تعرقل عمدا تدفق اللاجئين. الغذاء أو المساعدات الأخرى إلى غزة.

ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فقد اعترض جيلبرت على وجه الخصوص على التقرير الرسمي الذي قدمته وزارة الخارجية إلى الكونجرس في 10 مايو، مشيراً إلى أن إسرائيل "لم تتعاون بشكل كامل" في الأشهر الأولى من حرب غزة ولكنها "زادت بشكل كبير من إمكانية وصول المساعدات الإنسانية" - في الآونة الأخيرة - في الواقع، بعد الارتفاع الكبير في عمليات تسليم المساعدات الإنسانية في أواخر أبريل وأوائل مايو، انخفضت إلى ما يقرب من الصفر في الأسابيع التي تلت ذلك.

وردا على سؤال حول استقالة جيلبرت، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد أوضحنا أننا نرحب بوجهات النظر المتنوعة ونعتقد أن ذلك يجعلنا أقوى".

ويرفع سميث وجيلبرت العدد الإجمالي لمسؤولي إدارة بايدن الذين استقالوا علنًا بسبب السياسة الأمريكية بشأن غزة إلى تسعة، على الرغم من أن جوش بول، أول مسؤول يستقيل، قال إن ما لا يقل عن عشرين آخرين غادروا بهدوء، دون إعلان علني.

وقال بول، وهو الآن مستشار كبير في دون، وهي مجموعة تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط: "أنا على علم بوجود استقالات أخرى معلقة في المستقبل القريب من مسؤولين لديهم اهتمامات مماثلة في مجالات عملهم".

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بقطع إمدادات الأسلحة لاستخدامها في أي هجوم على رفح، لكن إدارته لم تنفذ هذا التهديد، بحجة أن الهجوم على المدينة لم يرقى إلى مستوى عملية كبيرة لأنه لم يشارك فيه أعداد كبيرة من القوات، ومع ذلك فإن التأثير البشري، كما أشار مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كان كارثيًا كما لو كان هجومًا كبيرًا.