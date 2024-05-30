الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ فلسفة معاصرة: علم الجمال يعمق وعي المتلقي للعمل الفني

الدكتور سعيد توفيق
الدكتور سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن علم الجمال يعمق وعي المتلقي للعمل الفني بصورة كبيرة.

الإبداع الفني 

وأكد الدكتور سعيد توفيق، خلال لقائه ببرنامج " أطياف" مع الإعلامية الدكتورة  صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك تصور شائع عن الجمال والمتعلق بالماء والخضرة والوجه الحسن وهذا غير صحيح.

جماليات القبح


وتابع: "الفن له طبيعة مختلفة ومميزة ومبدعة، أي أن الفن قادر على تحويل أشياء قبيحة إلى إبداع".

واستطرد: "هناك ما يسمى بجماليات القبح، وهو تصوير موضوع قبيح معالج بشكل فني مبدع".

سعيد توفيق استاذ فلسفة الحياة اطياف صفاء النجار

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