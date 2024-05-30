قبل العيد.. استقرار أسعار اللحوم وزحام على محال الجزارة (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى، حيث تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 هـ في مصر رسميًا يوم السبت 15 يونيو 2024 وتستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024، أي بواقع 6 أيام وبذلك يكون قد تبقي على عيد الاضحي قرابة 15 يومًا.

زحام على محال الجزارة

وتعتبر الأضاحي واللحوم الحمراء بشكل عام أساسية في وجبات أيام عيد الأضحى المبارك، ويقبل المواطنين بشكل كبير على شراء اللحوم ومحال الجزارة لشراء حاجتهم من اللحوم.

وتزامنا مع اقتراب عيد الأضحى الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، رصدت "الدستور" أسعار اللحوم داخل محال الجزارة وحجم الإقبال عليها من قبل المواطنين، حيث شهدت محال الجزارة على مدار الأيام القليلة الماضية زحام شديد من قبل المواطنين لشراء حاجتهم من اللحوم وما يكفي على مدار وجبات العيد والتي تعتبر اللحوم الحمراء وجبة أساسية فيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وشهدت أسعار اللحوم بمحال الجزارة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة استقرارا إلى حد ما على مدار الأيام الجارية، حيث أن سعر اللحوم الحمراء البلدي تتراوح أسعارها بين 320 و380 جنيهًا للكيلو، اللحوم الكندوز 390 جنيهًا للكيلو، كباب الحلة 350 جنيهًا للكيلو، اللحوم الجملي تتراوح بين 300 و350 جنيهًا للكيلو، الكبدة يتراوح سعرها ما بين 260 لـ 280 جنيها للكيلو الواحد، اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 350 لـ 360 جنيها للكيلو الواحد.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضًا تراوح ما بين 10 لـ 15% على مدار الأيام الأسابيع الماضية، بعد دعوة العديد من المواطنين لمقاطعة شراء اللحوم لمحاربة الغلاء المبالغ فيه وجشع التجار وعودة الأسعار لطبيعتها.

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