أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري أعاد تقديم القضية الفلسطينية للواجهة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الموقف المصري حائط صد أمام الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، ونجح في إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة، مؤكدا أن الجهود المصرية كانت واضحة منذ اليوم الأول من الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، الموقف المصري متماسك وواضح، ويرفض أعمال التهجير والترحيل التي تقوم بها إسرائيل منذ اللحظة الأولى للحرب على غزة، والتأكيد على تخاذل المجتمع الدولي الذي كان من المفترض أن يُصنف القضية الفلسطينية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن قرار محكمة العدل الدولية بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة.