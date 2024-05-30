الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم: تفتيش كل الطلاب قبل امتحان الثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم فتح لجان امتحانات الثانوية العامة في تمام الساعة 8:30 صباحا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الخميس: "تفتيش كل الطلاب قبل امتحان الثانوية العامة وعاوزين تكافؤ فرص".

وتابع: "أدعو الطلاب للانضباط داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وهناك عصى إلكترونية لتفيتش الطلاب، وأنا أقولهم هنفتشك يعني هنفشتك".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن حيازة الموبايل داخل لجان الامتحان جريمة، وأدعو أولياء الأمور بالوقوف بعيد عن اللجان لنحافظ علي النظام، قائلا: ادعوا لأبنائكم من البيت مش لازم الوقوف أمام المدارس. 

وعن مستوى الامتحانات، أكد الوزير أن الامتحانات ستكون بنفس مواصفات العام الماضي، قائلا: “لابد أن تميز امتحانات الثانوية العامة الطلاب عن بعضها البعض”.

رضا حجازي الثانوية العامة اون خالد أبو بكر كل يوم

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