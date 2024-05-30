سعيد توفيق لـ"أطياف": أصبحنا في عصر يحتقر ويكفر الفلاسفة

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة المعاصرة، إن الفنان يستطيع أن يرى طبيعة هذا العالم بما فيه من شقاء وألم وسعادة بصورة واضحة أكثر من الشخص العادي.

أهمية الفلسفة

وأكد الدكتور سعيد توفيق، خلال لقائه ببرنامج " أطياف" مع الإعلامية الدكتور صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الإنسان الذي يستطيع فهم حقيقة الرغبات هو القادر على التحرر منها بسهولة شديدة.

احتقار الفلاسفة

وأضاف في حديثه، أنه في هذا العصر يوجد الكثير من الشخصيات التي تحتقر وتكفر الفلاسفة بصورة كبيرة، معبرًا: "دلوقتي بقينا نقول بطلوا فلسفة كانوع من أنواع السخرية على الحديث والقول".

وأشار إلى أن الفلسفة علم مهم للغاية، معبرًا: "لا يمكن لأي علم أن يتأسس أو يتعمق إلا على أساس فلسفي خاص به".