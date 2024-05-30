الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القرموطي بعد تحريك سعر الخبز: رئيس الحكومة متفهم تمامًا زعل بعض المواطنين

جابر القرموطي
جابر القرموطي

علق الإعلامي جابر القرموطي، على قرار الحكومة بشأن تحريك سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من السبت المقبل أول يونيو.

وقال "القرموطي" خلال تقديم برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، "الخبز كان من من الحاجات اللي من 30 سنة محدش جه جانب الخبز وفيه ناس مضايقة وفيه ناس بتقولك ايه المشكلة هيبقى فيه دعم نقدي ونشوف الدنيا فيه ايه".

وأضاف "موضوع رغيف الخبز عايز شوية توضيح ورئيس الوزراء والحكومة اتكلم في هذا الأمر، وهو متفهم تمامًا زعل بعض المواطنين واللي شايفين أن الأمر بالنسبة لرغيف الخبز ما كان يجب أن يكون".

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