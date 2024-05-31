مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-5-2024 فى محافظات مصر
تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى داخل مصر باختلاف موقعها الجغرافي، ويهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لإقامتها في موعدها المحدد، وتعرض "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-5-2024 في محافظات مصر.
مواعيد الصلاة في القاهرة
أذان الفجر: 4:11 ص.
أذان الظهر: 12:53 م.
أذان العصر: 4:29 م.
أذان المغرب: 7:51 م.
أذان العشاء: 9:22 م.
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر: 4:12 ص.
أذان الظهر: 12:58 م.
أذان العصر: 4:37 م.
أذان المغرب: 7:59 م.
أذان العشاء: 9:32 م.
مواعيد الصلاة في الجيزة
أذان الفجر: 4:12 ص.
أذان الظهر: 12:53 م.
أذان العصر: 4:29 م.
أذان المغرب: 7:51 م.
أذان العشاء: 9:22 م.
مواعيد الصلاة اليوم بور سعيد
أذان الفجر: 4:01 ص.
أذان الظهر: 12:49 م .
أذان العصر: 4:28 م.
أذان المغرب: 7:50 م.
أذان العشاء: 9:23 م.
مواعيد الصلاة في سوهاج
أذان الفجر: 4:23 ص.
أذان الظهر: 12:51 م.
أذان العصر: 4:18 م.
أذان المغرب: 7:31 م.
أذان العشاء: 9:08 م.
مواعيد الصلاة في أسوان
أذان الفجر: 4:26 ص.
أذان الظهر: 12:46 م.
أذان العصر: 4:07 م.
أذان المغرب: 7:31 م.
أذان العشاء: 8:55 م.