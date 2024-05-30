الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وجدي زين الدين: الكثير من المليارات تضيع بصورة مباشرة بسبب ملف الدعم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، إن هناك الكثير من المليارات التي تضيع بصورة مباشرة من وراء ملف الدعم الاجتماعي، وبالتالي كان من المهم للغاية وضع هذا الملف على طاولة الحوار الوطني.

جلسات الحوار الوطني


وأكد الدكتور وجدي زين الدين، خلال لقائه ببرنامج " الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحوار الوطني يستمع إلى كافة الآراء بصورة متوازنة، وبالتالي قرارات الحوار الوطني ستكون في غاية الإنصاف والموضوعية، خاصة وأن الحوار الوطني خلاصة الفكر السياسي الناجم من المتخصصين والخبراء.

إعادة النظر في ملف الدعم الاجتماعي 

وأضاف في حديثه، أن ملف الدعم يحتاج إلى إعادة النظر به بصورة دقيقة، حيث يمكن القول أن الدعم طوال السنوات الماضية لم يصل إلى الجهات المستحقة بصورة كبيرة، بالرغم من أن الدولة المصرية تنفق مليارات الجنيهات على هذا الملف.

وجدى زين الدين جلسات الحوار الوطني الحياة اليوم الحياة الكاتب الصحفي وجدي زين الدين

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