حالة الطقس اليوم الجمعة 31-5-2024| درجات الحرارة فى مصر

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة، أن يسود الطقس الحار على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 31 مايو 2024.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية، التي نشرت بيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن يسود الطقس الحار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على الصعيد وجنوب سيناء طوال ساعات نهار، مائل للحرارة مساءً.

وتتشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، أن يسود الطقس المعتدل في ساعات الصباح الباكر والمساء على الإسكندرية والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

العظمى: الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 35 23

6 أكتوبر 36 22

بنها 35 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 36 21

كفر الشيخ 34 22

المنصورة 35 23

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 22

دمياط 30 22