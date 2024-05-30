الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الأمريكية: المساعدات الإنسانية ليست بالمستوى المطلوب.. ونعمل مع مصر لفتح مزيد من المعابر

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، إن 325 شاحنة مساعدات دخلت غزة يوم 25 مايو لكنها تبقى غير كافية، موكدًا أن المساعدات الإنسانية لغزة ليست بالمستوى المطلوب ونعمل مع مصر وإسرائيل لفتح مزيد من المعابر.

وأضاف باتل، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نواصل المحادثات مع المسئولين الإسرائيليين لإعادة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، ومستمرون في الانخراط بحلول دبلوماسية لفتح عدد من المنافذ البرية إلى رفح الفلسطينية.

وأوضح أن واشنطن تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأشار إلى أن واشنطن تعمل على إصلاح الرصيف البحري قبالة سواحل قطاع غزة، ولم تقل إن الرصيف البحري المؤقت سيعوض المنافذ البرية إلى قطاع غزة.

 

القاهرة الإخبارية مساعدات غزة المعابر مصر المساعدات قطاع غزة

مواد متعلقة

حماس: الاحتلال استخدم المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان

حماس: مستعدون للتوصل لاتفاق كامل حال توقف الحرب

حماس: لن نقبل أن نكون جزءًا من سياسة استمرار المفاوضات فى ظل العدوان

حماس: الاحتلال قدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء

حماس: نبدى مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء بجميع جولات التفاوض

أكسيوس: إعادة فتح معبر رفح قضية رئيسية مطروحة على طاولة المحادثات

أكسيوس: واشنطن تنظر إلى القاهرة باعتبارها لاعبا رئيسيا فى خطة اليوم التالى للحرب

انعكاسات إيجابية على العلاقات العربية الصينية.. عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية يوضح

الأكثر قراءة

عاجل|وفاة والدة وزيرة الثقافة وصلاة الجنازة غدًا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

يواجه شبح الإيقاف 4 سنوات.. رمضان صبحى يعترف بإفساد «عينة المنشطات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة