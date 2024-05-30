الخارجية الأمريكية: المساعدات الإنسانية ليست بالمستوى المطلوب.. ونعمل مع مصر لفتح مزيد من المعابر

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، إن 325 شاحنة مساعدات دخلت غزة يوم 25 مايو لكنها تبقى غير كافية، موكدًا أن المساعدات الإنسانية لغزة ليست بالمستوى المطلوب ونعمل مع مصر وإسرائيل لفتح مزيد من المعابر.

وأضاف باتل، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نواصل المحادثات مع المسئولين الإسرائيليين لإعادة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، ومستمرون في الانخراط بحلول دبلوماسية لفتح عدد من المنافذ البرية إلى رفح الفلسطينية.

وأوضح أن واشنطن تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأشار إلى أن واشنطن تعمل على إصلاح الرصيف البحري قبالة سواحل قطاع غزة، ولم تقل إن الرصيف البحري المؤقت سيعوض المنافذ البرية إلى قطاع غزة.