الخارجية الأمريكية: الصور التى شهدناها فى رفح مخالفة لما ننتظره من إسرائيل

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، إن الصور التي شهدناها في مدينة رفح الفلسطينية نهاية الأسبوع الماضي مخالفة لما كنا ننتظره من إسرائيل.

وأضاف باتل، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتجنب ما حدث في رفح الفلسطينية مستقبلا، وما زلنا متسمكين بموقفنا الرافض لعملية عسكرية واسعة في رفح الفلسطينية.

وأكد أنه لا يمكننا تحديد نوعية الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في رفح الفلسطينية وما إذا كانت أمريكية أم لا.

مشروع الجزائر غير متوازن

وأشار إلى أن مشروع قرار مجلس الأمن المقترح من الجزائر بشأن رفح الفلسطينية غير متوازن، موضحًا أن هزيمة حماس دون خطة دبلوماسية واضحة ستبقينا في دائرة العنف.