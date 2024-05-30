القرموطي: القاهرة الإخبارية أحدثت زخمًا كبيرًا للإعلام العربى منذ انطلاقها

أشاد الإعلامي جابر القرموطي بقناة "القاهرة الإخبارية"، قائلًا: "أحدثت القناة زخمًا وتأثيرًا كبيرًا للإعلام العربي منذ انطلاقها على الرغم من أنها على الساحة الإعلامية للعام الثاني فقط".

وأضاف "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج مانشيت، المُذاع عبر قناة cbc، اليوم الخميس، أننا نستند إليها في المعلومات إلى جانب فضائية "إكسترا نيوز"، متابعًا أن لديها قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين، ومحققة انتشارا واسعا ليس في مصر فقط ولكن على مستوى الوطن العربي كله.