مسرح باريس يلغي عروض نجم أستريكس بعد مزاعم الاعتداء الجنسي.. ما القصة؟

قرر مسرح باريس الدولي، الخميس، الغاء عروض نجم اسريكس إداورد باير، بعد مزاعم الاعتداء الجنسي، قائلا: انها مزاعم نسائية لايعترف بها.

وأصبح إدوارد باير، الممثل الفرنسي الذي اشتهر بلعب دور أستريكس على الشاشة، أحدث نجم يشعر بتأثير مزاعم الاعتداء الجنسي حيث تم إلغاء عرضه المباشر في باريس.

التحرش والاعتداء الجنسي

واتهمت ست نساء باير، الذي لعب دور الغال الوهمي في فيلم Asterix and Obelix: God Save Britannia الذي حقق نجاحا كبيرا عام 2012 إلى جانب جيرار ديبارديو، بالتحرش والاعتداء الجنسي ، وساهمت الاتهامات المتعددة الموجهة إلى ديبارديو، والتي ينفيها الممثل البالغ من العمر 75 عامًا، في موجة جديدة من اتهامات #MeToo في فرنسا في الأشهر الأخيرة.

وكان من المقرر أن يؤدي باير، الذي لعب دور الفنان سلفادور دالي في فيلم Daaaaaali العام الماضي، حوالي 15 موعدًا لعرض حي على مسرح أنطوان في باريس في يونيو، وأعلن المسرح الإلغاء الخميس، لكنه لم يستجب لطلبات التوضيح.

واتهم باير بالتحرش والاعتداء على ست نساء في العشرينات من أعمارهن بين عامي 2013 و2021 في مكتبه وأثناء العروض المسرحية والظهور الإذاعي.

وقال : "لا أعرف نفسي من خلال الكلمات أو الإيماءات المنسوبة إلي، لكن لا يسعني إلا أن أعبر عن أسفي لأن سلوكي جعل هؤلاء النساء يشعرن بعدم الراحة أو الأذى، مضيفا في بيان لميديابارت وتشيك: “لم يكن لدي الذكاء الكافي لإدراك ذلك”.

وفي سياق متصل، عقد البرلمان الفرنسي هذا الأسبوع جلسات استماع خاصة حول التحرش الجنسي في صناعة السينما. يوم الخميس، دعا مديرو اختيار الممثلين المشرعين إلى حظر العري أثناء اختبارات الأداء، وهو أحد المقترحات العديدة لقانون جديد يهدف إلى منع إساءة الاستخدام.

ومن بين الشخصيات الرئيسية في المناقشة الأخيرة الممثلة جوديث جودريش، التي اتهمت اثنين من المخرجين بالاعتداء عليها عندما كانت قاصراً في الثمانينيات.

وأعلنت الممثلة الأخرى، إيسيلد لو بيسكو، الأربعاء، أنها تقدمت بشكوى قانونية بتهمة الاغتصاب ضد أحد المخرجين أنفسهم، بينوا جاكوت. ونفى جاكوت الاتهامات الموجهة إليه.