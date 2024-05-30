أول رد من محامى حسين الشحات على قرار حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ

رد أشرف عبد العزيز، محامي حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار المحكمة بحبس موكله لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

وقررت محكمة جنح مدينة نصر معاقبة حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي اليوم الخميس، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، في اتهامه بصفع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز وحرمانه من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات.

ونشر “عبد العزيز” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حكم حسين الشحات مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية، ومازال لي الحق بالطعن بالاستئناف والنقض".

وأضاف: "انت جبت منين الحرمان من المشاركة الرياضية قبل متصرح اقرأ كويس تحياتي".

بداية واقعة حسين الشحات في واقعة محمد الشيبي

تعود تفاصيل القضية، للجولة 28 من الدوري الممتاز، في العام الماضي، عندما أقدم حسين الشحات لاعب الأهلي، علي صفع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد تحقيق الفريق السماوي الفوز أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، وشهدت أحداث اللقاء إهدار حسين الشحات ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.



وبعد انتهاء اللقاء رصدت الكاميرات مشادة كلامية بين حسين الشحات ومحمد الشيبي مما جعل لاعب الأهلي بصفع الشيبي على وجهه وحاول لاعبو الفريقين فض هذا الاشتباك.

الشحات يعتذر لـ محمد الشيبي

وأظهرت الكاميرات تواجد حسين الشحات داخل غرف الملابس بعد المباراة بوجود هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وقدم الاعتذار للشيبي.

الشيبي يحرك دعوي قضائية ضد الشحات

وفي تطور للأحداث قرر الشيبي تحريك دعوى قضائية ضد الشحات متهما إياه بالإهانة والسب والقذف، بسبب واقعة الاعتداء بالصفع على وجهه، لتقرر النيابة العامة إحالة الشحات إلي المحكمة المختصة، لمعاقبته في الاتهام الموجه إليه من قبل اللاعب المغربي.

اقرأ أيضا.. مستشار اتحاد الكرة يعلق على حبس حسين الشحات

