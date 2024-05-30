الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تضبط عنصرًا شديد الخطورة بحوزته "آر بى جى" بأطفيح

الامن - ارشيفية
الامن - ارشيفية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وباستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتمت السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على (قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف - 3 بنادق آلية – 6 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع نقل")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الأسلحة النارية مركز شرطة أطفيح الجيزة

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