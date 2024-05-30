الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية يكشف سبب زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

محمد معيط
محمد معيط

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سبب زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، قائلا: "لم يقل أحد أبدا بأن الدعم ستتم إزالته تدريجيا، حيث إننا نأخذ في الاعتبار أن رغيف الخبز كان مدعوما منذ عشرات السنين، وأن تكلفته كانت 30 قرشا، وكان المواطن يدفع 5 قروش، فأصبح اليوم تكلفته 125 قرشا، في حين يدفع المواطن 5 قروش".

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، أنi خلال الثلاثين عاما لم يتحرك سعر الرغيف المدعم حتى يستوعب التغير الكبير الذي حدث في التكلفة".

وتابع: الفترة الماضية شهدنا تضخما لم يكن متبوعا بالتعب، وإنما كان متبوعا بخلل في سعر الصرف، الناس كانت تصرخ من التضخم، وكانت الأسعار تتغير في اليوم الواحد ثلاث مرات".

وأشار إلى أن هذا التضخم لم يكن نتيجة لأي علاقة بالدعم، لكنه خلل في سعر الصرف وتوفر السيولة الدولارية. 

وزير المالية الدكتور محمد معيط الخبز المدعم زيادة أسعار زيادة سعر الخبز

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