سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-5-2024 فى البنوك 

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الأسعار التي سجلها أمس الخميس، مع توقف حركة التداولات في البنوك مع الراحة الأسبوعية لها يومي الجمعة والسبت، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-4-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار بنك الإسكندرية 47.37 جنيه مصري للشراء، و47.27 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار بنك القاهرة 47.35 جنيه مصري للشراء، و47.25 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي (CIB) 47.35 جنيه مصري للشراء، و47.25 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة 47.35 جنيه مصري للشراء، و47.25 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في بنك مصر، وسجل 47.35 جنيه مصري للشراء، و47.25 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة على شاشات البنك الأهلي المصري 47.35 جنيه مصري للشراء، و47.25 جنيه مصري للبيع، مستقرًا عند نفس سعر أمس.

أسعار العملات الأجنبية اليوم