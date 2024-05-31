الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-5-2024 فى البنوك 

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الأسعار التي سجلها أمس الخميس، مع توقف حركة التداولات في البنوك مع الراحة الأسبوعية لها يومي الجمعة والسبت، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-4-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار بنك الإسكندرية  47.37 جنيه مصري للشراء، و47.27 جنيه مصري للبيع. 

سعر الدولار بنك القاهرة 47.35 جنيه مصري للشراء، و47.25 جنيه مصري للبيع. 

سعر الدولار البنك التجاري الدولي (CIB) 47.35 جنيه مصري للشراء، و47.25 جنيه مصري للبيع. 

بنك عودة  47.35 جنيه مصري للشراء، و47.25 جنيه مصري للبيع.

الذهب يرتفع بسبب انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية

"ستاندرد تشارترد" يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 45 جنيهًا بنهاية العام

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في بنك مصر، وسجل 47.35 جنيه مصري للشراء، و47.25 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة على شاشات البنك الأهلي المصري     47.35 جنيه مصري للشراء، و47.25 جنيه مصري للبيع، مستقرًا عند نفس سعر أمس. 

txt

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار

txt

"الوزراء" يضيف التغيرات فى أسعار صرف العملات لمعايير المحاسبة المصرية

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.267147.3671
يورو51.270751.3839
جنيه إسترلينى60.256260.4026
فرنك سويسرى51.737251.8694
100 ين يابانى30.049030.1184
ريال سعودى12.602212.6296
دينار كويتى154.0098154.3859
درهم اماراتى12.866712.8974
اليوان الصينى6.52016.5340

 

 

 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري بنك مصر سعر الدولار جنيه استرليني يورو ريال سعودي سعر الدولار اليوم في مصر 2024 سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اسعار العملات الاجنبية اليوم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة