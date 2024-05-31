الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات لمعاونى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، قرارًا رقم 506  لسنة 2024 بتاريخ 29 مايو 2024 بحركة تغييرات لمعاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، وقد حصلت "الدستور" على نسخة من القرار تغير حركة معاون نائب رئيس الهيئة .

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حركة تغييرات لمعاوني نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

وقد كلف وزير الإسكان والمرافق، محمد خيري معروف أحمد محاسب أول من العاملين بقطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات، كما كلف المهندس مصطفى جمعة السيد أحمد مهندس مدني ثاني بجهاز المنيا والمكلف بمأمورية عمل بجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر. 

وأصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بتكلف هاني مسعد عبد الله أحمد أخضائي شئون الإدارية ثالث من العاملين بقطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . 

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، أنه يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه . 

جاءت تلك القرارات بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2006 بتشكل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . 

وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء وتعديلاتة، وعلى لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 1990 وتعلايلاتها، وفقًا لظروف ومتطلبات هيئة وأجهزتها في المرحلة الحالية. 

ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة حدوث حركة متغيرات لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى تغير طفيف لرؤساء أجهزة المدن الجديدة . 

وزير الاسكان تغير حركة معاون نائب لشئون العقارية

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