وزير المالية ينفى رفع الدعم عن المواطنين بشكل نهائى

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رفع الدعم عن المواطنين بشكل نهائي، بين ليلة وضحاها، لافتا إلى أنه تم تأجيل تحريك سعر رغيف الخبز من 2020 بسبب أزمة كورونا.

وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن رغيف العيش كان مدعوم منذ عشرات السنين، وكان تكلفته 30 قرشا، ولكن أصبحت تكلفته اليوم على الدولة 125 قرشا للرغيف.

وتابع: "رغيف العيش لم يتحرك على مدار الـ30 عاما، وهذه التكلفة أصبحت عبئًا على الموازنة العامة للدولة"، مؤكدا أن سعر رغيف العيش الآن مدعوم بشكل أكبر مما كان عليه سابقا إذا ما قورن بسعر التكلفة، حيث كانت النسبة قديما 20% على المواطن، ولكن الآن يتحمل المواطن 3% فقط.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت خللا وحجما هائلا مدفوعا بحالة من الخلل في سعر الصرف، موضحا أن الرقابة على الأسعار وتوفير السلع السبيل الوحيد للسيطرة على التضخم.

