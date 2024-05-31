الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-5-2024

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبو الرياضة بمتابعة مباريات اليوم لكرة القدم سواء للمباريات المحلية أو الأجنبية، وتذاع بعض المباريات عبر قنوات التليفزيون المصري، والآخر عبر قنوات مشفرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-5-2024.

 

مواعيد مباريات اليوم

ضمن مباريات اليوم كأس الليبرتادوريس:

ليبرتاد يواجه ناسيونال.

ريفر بليت يلتقي ديبورتيفو تاشيرا في تمام الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت مصر.

مباريات اليوم في الدوري الأمريكي MLS: نيويورك سيتي يواجه سان خوسيه إيرثكويكس في مباراة حاسمة.

في تمام الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت مصر.

مباريات اليوم الودية الدولية:

منتخب المكسيك يواجه منتخب بوليفيا في لقاء ودي في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.

 

مباريات اليوم كأس مصر

بلدية المحلة يلتقي الجونة 

البنك الأهلي يواجه بتروجيت في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر. 

ضمن مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين:

الهلال يواجه النصر في نهائي مثير ينتظره الجميع بشغف.

في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر.

في تمام الساعة 2:00 مساءً روما يواجه ميلان في لقاء ودي بين عملاقي إيطاليا

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

مباراة الأهلي والزمالك.. أين سيُلعب السوبر الإفريقي 2024؟

القنوات الناقلة مباريات اليوم

 

تذاع مباريات كأس مصر عبر قناة اون سبورت المفتوحة، بينما تذاع المباريات الأجنبي على قناة بين سبورت المشفرة. 

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