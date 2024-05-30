"فضل الدعاء في حياة المسلم".. أمسية دينية بمسجد القرية الحمراء بمدينة الحمام

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، أمسية دينية لرواد مسجد القرية الحمراء، بمدينة الحمام، تحت عنوان «فضل الدعاء وأثره في حياة المسلم»

وأكد الشيخ عاصم حماد، أن الدعاء من أهم العبادات التي يجب على المسلمين القيام بها بل الدعاء مخ العبادة، مشيرا إلي أن الدعاء وسيلة المسلم للتضرع إلى الله تعالى، والإيمان بأنه وحده مالك الملك، حيث يتم من خلال الدعاء إظهار الاعتماد الكامل عليه، سبحانه، في جميع الأمور، ويساعد الدعاء في تطهير النفس من الخطايا والذنوب، ويعتبر وسيلة للشكر والتقدير لنعمة الحياة وكل ما فيها ولذلك فإن المسلمين يشعرون بأهمية كبيرة للدعاء.

أنواع الدعاء

من جانبه، استعرض الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمطروح، نوعا الدعاء، وهما دعاء المسألة ودعاء العبادة»، وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والدعاء من أنفع الأدوية؛ وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه، أو يخففه وهو سلاح المؤمن.

استجابة الدعاء

كما بين الشامي، الأوقات التي يستحب فيها الدعاء وأسرارها وآداب الدعاء وفضلة، موصيا الحضور في نهاية حديثة بضرورة التوجه بكل تصديق وثقة بالله عند دعائه، وأن يترك لله الأمر بأكمله، فإن الله هو خير الواهبين وهو الذي يسمع ويجيب الدعاء.

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