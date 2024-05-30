الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات النيابة مستمرة في جرائم سفاح التجمع.. ومصادر: "أقوال المتهم متناقضة"

المتهم ومكان الحادث
المتهم ومكان الحادث

كشف مصدر بنيابة بورسعيد الكلية، أن المتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024م، "ك. م." والشهير إعلاميًا بـ “سفاح التجمع" اعتاد تغيير أقواله خلال التحقيقات، وفي كل مرة يروي قصصا مختلفة، مشيرا إلى أنه يعترف بالاتهام ويعود لإنكاره.

النيابة تحقق في جرائم سفاح التجمع 

وتابع المصدر،  أن التهم ثابتة في حق المتهم، خاصًة بعد تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت لحظة تخلصه من إحدى الجثث، والأدوات والمواد المعثور عليها، والفيديوهات التي تم العثور عليها بهاتفيه واللاب توب.

وأعلنت النيابة العامة في بيان لها، تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول.

وأكدت النيابة العامة أنه جارٍ استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى بخلاف الثلاثة وقائع التي أُعلن عنهم، وكُلفت جهات البحث بالتحري عن ذلك.

سفاح التجمع جثمان نيابة حبس

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