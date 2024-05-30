الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوقاف الإسكندرية: الأئمة حققوا الصدارة والتميز في نشر الفكر الوسطي المستنير

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت اليوم الخميس فعاليات الملتقى التثقيفي الخامس عشر لنخبة من الأئمة المتميزين بمعسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، بحضور الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة مديرية أوقاف الإسكندرية، وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ورحب الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، بالحضور موجها الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي يولي محافظة الإسكندرية اهتماما خاصا بإقامة العديد من الدورات والمعسكرات التثقيفية والترفيهية بها، وعلى ما يبذله من جهد في استعادة دور المساجد تثقيفيا ودعويا.

وأكد “عبد الرازق” أن المساجد بجميع محافظات الجمهورية تحولت إلى خلية نحل، مما جعل الإمام في خط المواجهة، مع تزويده بالمهارات اللازمة والعلوم الضرورية تثقيفيا ودعويا، وأن وزارة الأوقاف تقدر ذوي الكفاءات والمهارات قدرهم، ويظهر ذلك جليا من خلال كتيبة من الجنود أثبتوا كفاءتهم رغم حداثة تعيينهم من دفعة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأصبح أئمة الأوقاف يحصلون على دورات متميزة، وصار لأئمة الأوقاف الصدارة والتميز والقوة في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة معاول الهدم وأصحاب الفكر المتطرف بكلا جانبيه.


وأوضح، أن الإمام محل الارتكاز والقوة الأساسية في وزارة الأوقاف، لا يعرف الكسل، ولا الخمول، ولا روح اليأس، ولا روح الهزيمة، والمجتمع كله يتلقى ما يقدمه أئمة وواعظات وزارة الأوقاف دعويا وثقافيا.


ووجه الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة من وزير الأوقاف للأئمة، شد فيها على أيديهم، ودعاهم إلى بذل مزيد من الجهد بالأنشطة الدعوية والتثقيفية والقرآنية.


وأوضح أن وزارة الأوقاف تحرص على نشر سماحة الإسلام داخليًا وخارجيًا، وأن التسامح ركيزة أساسية من ركائز ديننا الحنيف، وأن وزارة الأوقاف حرصت على استعادة ريادتها في تلاوة القرآن الكريم والابتهال الديني، والتوسع في المقارئ القرآنية، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية، والمسابقات القرآنية في عموم الجمهورية، وافتتاح أكثر من ثلاثين مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم، واستحداث برامج التحفيظ عن بعد، والتوسع في البرامج التثقيفية للطفل، والندوات التثقيفية والدعوية، والدورات التدريبية.


وأكد أنه لن تصل في العلم إلى ما تريد حتى تتعلم ما لا تريد، وأن دراسة الفكر الوسطي المعتدل تظهر الوجه الحضاري السمح لديننا الحنيف، وعلى الجميع نقل هذا المنهج والفكر الوسطي، وأن يجعلوا الوسطية والاعتدال طريقهم ومنهجهم.

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