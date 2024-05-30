الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا يفوتك هذا المساء| قرار وزير التموين بشأن أسعار الخبز المدعم.. و"حماس" ترفض التفاوض مع استمرار الحرب

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

قرار وزير التموين بشأن أسعار الخبز المدعم (خاص)

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا جديدا حصلت الدستور على نسخة منه والخاص بتعديل تكلفة سعر الخبز من خمسة قروش إلى 20 قرشا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4723596

 

حماس: مستعدون للتوصل لاتفاق كامل حال توقف الحرب

أكدت حركة حماس، أنها أبلغت الوسطاء اليوم موقفها الواضح أنه في حال أوقف الاحتلال الإسرائيلي حربه في غزة فإنهم مستعدون للتوصل إلى اتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4723638

 

حماس: لن نقبل أن نكون جزءًا من سياسة استمرار المفاوضات فى ظل العدوان

قالت حركة حماس، إن الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4723637

 

حرارة مرتفعة وأزمة مياه.. تقرير يرصد معاناة فقراء "نيو دلهي"

سلط تقرير لـ"الجارديان" اليوم الخميس، الضوء على درجات الحرارة القاسية التي تشهدها الهند خاصة في العاصمة دلهي، مشيرة إلى أن الحرارة تجاوزت الـ 45 درجة مئوية، وأرهقت السكان البالغ عددهم 29 مليون نسمة، لكن الأكثر فقرا هم الأكثر معاناة. وأشارت إلى الضجة التي شهدتها إحدى شوارع العاصمة الهندية المزدحمة، مع دخول صهريج المياه، حيث ركض العشرات من السكان بشكل محموم خلفه، ملوحين بالدلاء والزجاجات والخراطيم، وقفزوا فوقه للحصول على قطرة واحدة مما تم تخزينه بداخله. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4723616

 

أكسيوس: واشنطن تريد مناقشة خطة لأمن الحدود فى غزة مع مصر

أعلن موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مناقشة خطة لأمن الحدود في غزة مع مصر، حيث إن وفدا من مجلس الأمن القومي الأمريكي سيجتمع بمسؤولين مصريين وإسرائيليين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4723590

 

الزمالك يؤجل «فك القيد» إلى يناير المقبل: «مفيش فلوس»

كشف مصدر فى الزمالك عن صدمة لجماهير النادى، تتمثل فى عدم قدرة الإدارة على حل أزمة منع فريق كرة القدم من القيد لـ٣ فترات، خلال الموسم المقبل، فى ظل تمسك المهاجم المغربى خالد بوطيب بالحصول على مستحقاته كاملة لدى «القلعة البيضاء»، التى تبلغ ٢ مليون و٤٠٠ ألف دولار. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4723621

لا يفوتك هذا المساء أسعار الخبز المدعم وزير التموين حماس حركة حماس غزة الزمالك

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