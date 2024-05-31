سعر الذهب اليوم الجمعة 31-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في سوق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 3115جنيها، كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب، مع اتجاه سعر الذهب العالمي للارتفاع، وتعرض الدستور سعر الذهب اليوم الجمعة 31-5-2024 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر مصنعية الذهب حسب نوعه، فترتفع مصنعية الذهب عيار ١٨ عن مصنعية الذهب عيار ٢١، فالأخير تبلغ مصنعيته من 60 إلى ١٠٠ جنيه، بينما تصل مصنعية الذهب عيار ١٨ ١٤٪؜ من ثمن جرام الدهب.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21 بيع 3115 شراء 3095 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 بيع 2670 جنيها، والشراء 2652 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 بيع 3،549 جنيه، والشراء 3،571 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 بيع 3،253 جنيه، والشراء 3،274 جنيه.

الذهب عيار 14 بيع 2،070 جنيه، والشراء 2،083 جنيه.

الذهب عيار 12 بيع 1،774 جنيه، والشراء 1،786 جنيه.

الأونصة بيع 110،361 جنيه، والشراء 111،071 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 24،840 جنيه، والشراء 25،000 جنيه.

الكيلو بيع 3،548،571 جنيه، والشراء 3،571،429 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاع واضح بعد تراجعه طوال الأيام الماضية، بدعم من صدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.1% إلى مستوى 2366 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب الآن بنسبة 0.27% إلى 2345 دولار للأوقية.