قادة الطيران يجتمعون في دبي لمناقشة القضايا الحاسمة التي تواجه القطاع

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن قادة صناعة الطيران العالمية يجتمعون في دبي، لحضور الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (AGM) والقمة العالمية للنقل الجوي 2 - 4 يونيو 2024.

ومن المقرر أن يقام الحدث في الإمارات العربية المتحدة لأول مرة وتستضيفه طيران الإمارات، ومن المتوقع أن يحضرالمؤتمر أكثر من 1500 مشارك، بما في ذلك قادة الصناعة والمسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام.

‎ومن المقرر ان يلقي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، كلمة رئيسية خلال افتتاحية الجمعية العمومية السنوية حول شبكة الاتصال العالمية الرائدة التي تتمتع بها دبي تضعها على مفترق طرق الكوكب.

الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية

‎وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “القمة العالمية للنقل الجوي وتأتي مباشرة بعد الاجتماع السنوي العام لبرنامج شامل يتناول القضايا الحاسمة التي تواجه الطيران”.

وأضاف‎ “إن الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 سيتصدر جدول أعمال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي، وسوف نستكشف الحلول لتسريع التقدم، لاسيما فيما يتعلق بإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) وإمكانية إزالة الكربون، سنقوم أيضًا بتقييم التقدم الذي أحرزنا في مجال السلامة والاستدامة المالية وموضوعات الصناعة الرئيسية الأخرى”.

وأضاف "ستكون دبي مركزًا لقيادة صناعة الطيران قريبًا حيث تستضيف الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والقمة العالمية للنقل الجوي".

‎وأشار إلى أننا نتطلع إلى استضافة زملائنا في الصناعة في دبي، موطن طيران الإمارات ومركزها. لقد رسخت هذه المدينة مكانتهافي عالم الطيران العالمي وازدهرت بفضل قادتها ذوي الرؤية الثاقبة وسياساتها التقدمية التي تعترف بدور النقل الجويكعامل تمكين اقتصادي رئيسي. وتماشيًا مع ذلك، ساهم قطاع الطيران العام الماضي بنسبة 27% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعم 37 مليار دولار من إجمالي القيمة المضافة.

وأضاف والش: "من المهم أن نضع هذه التحديات على الطاولة حتى يكون لدى جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات، فهم واضح لما تحتاجه شركات الطيران لربط الناس والاقتصادات بأمان وكفاءة وبشكل أكثر استدامة من أيوقت مضى".

‎ستضم لجنة رؤى الرؤساء التنفيذيين الشهيرة التي يديرها ريتشارد كويست من CNN كلا من: فانيسا هدسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة كانتاس وتيم كلارك، رئيس طيران الإمارات وسكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز وشاي فايس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران فيرجن أتلانتيك.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: “تشهد دبي تطورات جديدة ومثيرة دائمًا، وآمل أن تتاح للوفود الزائرة فرصة تجربة هذه المدينة المزدحمة وكرم الضيافة الذي تشتهر به دولة الإمارات العربية المتحدة‎ ومن المقرر ان تتضمن المواضيع الرئيسية التي سيتم تناولها في WATS”.

*نظرة "الصورة الكبيرة" للتحديات التي تواجه صناعة الطيران مع أسواق الطاقة المتغيرة، والوضع الجيوسياسي العالمي المتزايد التعقيد، وسلاسل التوريد/أنماط التجارة المتغيرة.

* إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال الطيران.

* تعزيز الاستدامة باستخدام SAF وإزالة الكربون.

* كيف يمكن للطيران والسياحة أن يعملا معًا بشكل أفضل؟.

* آفاق الشحن الجوي.

‎ومن أبرز البرامج سيكون الإصدار الخامس من جوائز الاتحاد الدولي للنقل الجوي للتنوع والشمول، تُكرّم هذه الجوائزالمنظمات والأفراد الذين يقدمون مساهمة قيادية في مبادرة 25by2025 لتحسين التوازن بين الجنسين في مجال الطيران.

‎إن فوائد الاتصال العالمي هي الموضوع الذي سيدعم البرنامج بأكمله.

* يوظف الطيران على مستوى العالم بشكل مباشر 3 ملايين شخص، وهو جزء تمكيني رئيسي من سلسلة قيمة السفروالسياحة التي تدعم حوالي 320 مليون وظيفة وتمثل حوالي 10٪ من إجمالي النشاط الاقتصادي. علاوة على ذلك،يوفر الشحن الجوي ما قيمته 8.3 تريليون دولار من التجارة سنويًا - أي حوالي 35% من إجمالي التجارة.