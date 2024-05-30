تجديد حبس متهمين اشتركا في تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس متهمان اشتركا فى تشكيل عصابى، لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، خاصة التوكيلات الرسمية والتقارير الطبية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وواجهت الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية التي ضمت (عدد 11 بصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره للعديد من الجهات الحكومية – عدد 10 أكلاشيه منسوب لعدة جهات حكومية – 16 تقريرًا طبيًا بأسماء أشخاص مختلفة - هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية).

وتبين أن المتهمين قاما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، ومتخذين من محل إقامتهما مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بمواجهتهما اعترفا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما لترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.

وألقت الأجهزة الامنية القبض علي (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية) لاتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.