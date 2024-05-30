ضبط 8300 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح

نظمت مديرية تموين مطروح، اليوم، حملة تموينية برئاسة وإشراف المهندس رجب محمد عمار وكيل المديرية يرافقه مدير إدارة حماية المستهلك بالمديرية ورئيس مكتب تموين السلوم للمرور على الأنشطة التموينية من مخابز ومستودعات دقيق ومحطات المواد البترولية ومستودعات بوتاجاز والأنشطة التجارية الأخرى وذلك في مدينتي براني والسلوم غرب محافظة مطروح.

تحرير 15 مخالفة تموينية



أسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة تموينية عبارة عن “ تصرف في أرصدة سلع تموينية، تجميع مواد بترولية ( 8300 لتر سولار) بغرض الإتجار في السوق السوداء والتربح غير المشروع، تجميع دقيق بلدي مدعم (10 أجولة ) بغرض الإتجار في السوق السوداء والتربح غير المشروع، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ( عدد 3 مخالفة )، إنتاج خبز شامي ناقص الوزن ( عدد 2 مخالفة )، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ببعض مستودعات الدقيق: عدد 2 مخالفة، عدم الإعلان عن أسعار وأوزان الخبز الشامي ” حيث تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.