كأس مصر| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والقناة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والقناة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2023-2024 والذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي.

تقدم حسين رجب لصالح القناة في الدقيقة 24 قبل أن يدرك خالد النبريص التعادل لصالح الدراويش في الدقيقة 29.

أحداث الشوط الأول

فريق الإسماعيلي بدأ المباراة بقوة وسدد عمر الساعي في الدقيقة 9 الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وتوغل إريك تراوري داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وأرسل الكرة أمام المرمى ولكن شتتها الدفاع.

واستطاع فريق القناة أن يسجل التقدم في الدقيقة 24 بعدما أرسل أحمد راشد تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء واستلمها حسين رجب ثم سدد كرة قوية مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وأجرى الإسماعيلي تبديلين في الدقيقة 29 بنزول حمدي النقاز ومحمد نصر بدلا من حاتم سكر ومحمد بيومي.

ونجح الإسماعيلي في تسجيل التعادل في الدقيقة 29 بعدما أرسل مروان حمدي تمريرة من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء واستلمها خالد النبريص ثم سددها بقوة لتمر داخل الشباك.

مروان حمدي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية ومرت مباشرة لخارج الملعب.

واستمر التعادل الإيجابي مسيطرًا على المباراة لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

اقرأ أيضا.. الإسماعيلي يحاول التأهل لثمن نهائي كأس مصر على حساب القناة