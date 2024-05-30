نتائج مبكرة.. حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يخسر بالأغلبية بانتخابات جنوب إفريقيا

تناو تقرير عبر صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، النتائج المبكرة للانتخابات المحلية في جنوب افريقييا، لافتة الى انه توجد مؤشرات أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا سيخسر أغلبيته للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في نهاية نظام الفصل العنصري، في لحظة فاصلة بالنسبة للبلاد.

واضاف التقرير انه مع فرز 31.1% من الأصوات مساء الخميس، كانت جنوب أفريقيا على أعتاب حقبة حكومة ائتلافية وطنية، وحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 42.3% من الأصوات، في حين حصل التحالف الديمقراطي المؤيد لقطاع الأعمال على 25%، وحزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية المستلهمون من الماركسية على 9%.

حزب الجبهة الإلكترونية

وتابع التقرير الصادر اليوم الخميس، انه على نحو ليس ببعيد عن حزب الجبهة الإلكترونية، الذي حصل على 8.8%، جاء حزب "أومكونتي وي سيزوي" (MK)، الذي أطلقه جاكوب زوما في ديسمبر، والذي اضطر إلى الاستقالة من منصب رئيس جنوب أفريقيا وسط مزاعم بالفساد.

ومنذ ذلك الحين، خاض نزاعًا مريرًا مع الرئيس الحالي، سيريل رامافوسا، وقام حزبه الجديد بقلب الانتخابات رأسًا على عقب، حتى في حين مُنع زوما نفسه من الترشح بسبب حكم عليه بالسجن عام 2021 بتهمة ازدراء المحكمة.

ولفت التقرير انه إذا كانت النتائج النهائية لانتخابات الأربعاء مماثلة للنتائج المبكرة، فستكون بمثابة ضربة مذهلة للحزب الذي قاد جنوب إفريقيا منذ فوزه بأول انتخابات ديمقراطية كاملة في البلاد تحت قيادة نيلسون مانديلا في عام 1994.

وفي حين أدى تفريغ العديد من مؤسسات الدولة خلال رئاسة زوما من عام 2009 إلى عام 2018 إلى تآكل دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، إلا أنه ظل قادرًا على تأمين 57.5% من الأصوات في الانتخابات الوطنية لعام 2019.

وقد ساءت الحالة المزاجية لمواطني جنوب إفريقيا منذ ذلك الحين، وسط ارتفاع معدلات البطالة ونقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي الذي استمر لمدة تصل إلى 10 ساعات يوميًا، وربما يكون هذا هو ما يكلف الحزب الحاكم أغلبيته في النهاية.

استطلاعات للرأي تظهر خسارة حزب المؤتمر الوطني الافريقي

قال ديفيد إيفرات، الأستاذ في جامعة ويتواترسراند، الذي أجرى استطلاعات الرأي للحزب من عام 1993 إلى عام 2021: "لقد خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الانتخابات، لن يتمكن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي من الوصول إلى نسبة 50% ولا أحد غيره، أما حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يظل الحزب الأكبر، هذه هي لحظتهم الحاسمة وعليهم أن يظهروا لنا من هم”.

وقال إيفرات إنه إذا حصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على أكثر من 45% من الأصوات، فيمكنه أن يسعى لتشكيل ائتلاف مع الأحزاب التي حصلت على حوالي 1%، بينما إذا ظل عند حوالي 43% فمن المحتمل أن يبحث عن شريك واحد كبير.

وأشار التقرير إلى أن هناك فصائل مختلفة داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وكلهم يريدون الحصول على السلطة، لكن الفصائل الأكثر شعبوية ستنظر على الفور إلى الجبهة الإلكترونية كحليف وشريك طبيعي لها، فصيل رامافوسا سيمسك أنوفه، ​​لكن من المحتمل أن ينظر إلى DA”.

وقال إن رئاسة رامافوسا ستكون أيضًا على المحك إذا انخفضت حصة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من الأصوات إلى هذا الحد.

ورفض رئيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي جويدي مانتاشي الحديث عن إمكانية تشكيل ائتلاف. وقال في مقابلة في مركز النتائج الوطنية التابع للجنة الانتخابية في جنوب أفريقيا في ميدراند، بين جوهانسبرج وبريتوريا: "ما زلنا نأمل أن نتمكن بالفعل من تجاوز نسبة الـ50%"، "التحالف هو النتيجة لذلك أنت لا تخطط للعواقب، بل تديرها”.

ولم تستبعد هيلين زيل، رئيسة المجلس الفيدرالي للتحالف الديمقراطي، تشكيل ائتلاف مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أو رفضه، لكنها واصلت تحذيرات حملة الحزب بشأن تشكيل ائتلاف يساري.

وقالت: "سوف ننظر إلى ما هو أقل سوءًا بالنسبة لجنوب إفريقيا ونحاول الترويج لذلك"، "الأسوأ بالنسبة لجنوب إفريقيا هو حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وعضو الكنيست وجبهة الجبهة الثورية، سيكون ذلك كارثة كاملة."