محمد حيدر: وصلنا 2500 كتاب موجه للأطفال قبل المدرسة

فاز محمد حيدر، المؤسس والمدير التنفيذي لمكتبة نوري الرقمية بـ جائزة الدولة التشجيعية فرع تطبيق إليكتروني لمرحلة ما قبل المدرسة عن تطبيق بعنوان "كتب راديو- مكتبة نورى".

جائزة الدولة التشجيعية توجت جهودنا الممتدة

وقال حيدر، لـ"الدستور": عند تلقي خبر فوزنا بالجائزة كنت مليئًا بالفرح والفخر كانت لحظة مؤثرة، وشعرت بالسعادة لأن جهدنا وعملنا الدؤوب تم الاعتراف به وتقديره على مستوى كبير. بصراحة، كان لدينا أمل كبير في الفوز، لكن لم نكن نتوقعه بشكل مؤكد، لأن المنافسة دائما قوية في مجالات الطفولة.

وواصل حيدر:"جاءت جائزة الدولة التشجيعية تتويجا لجهود ممتدة لفريق عمل تطبيق مكتبة نوري على مدار سبع سنوات عملنا خلالها بكل دأب سعيًا منا إلى تقديم محتوى هادف للأطفال في وطننا العربي وخارجه. فضلًا عن ذلك، فإن الجائزة أثبتت صحة رؤيتنا في إطلاق كتب راديو نوري، مواكبة للتطور، حيث أصبح الكتاب المسموع مهمًا جدًا ويزداد جمهوره يومًا بعد آخر.

وتابع مؤسس مكتبة نوري الرقمية والحائز علي جائزة الدولة التشجيعية:"أود أن أعبر عن تقديري العميق للمجلس الأعلى للثقافة على تنظيم هذه الجائزة القيمة التي تشجع الابتكار والإبداع في مجالات متعددة. إن دعم الدولة للمشاريع الهادفة يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الثقافية والتعليمية في مجتمعنا. هذا الفوز يعزز إيماننا برسالتنا ويشجعنا على الاستمرار في تقديم أفضل ما لدينا لخدمة الأطفال والمجتمع العربي.

أما عن كيف جاءت فكرة التطبيق أضاف حيدر: حيث أني أعمل في مجال تطبيقات الطفولة منذ عام 2015. خلال هذه الفترة، لاحظت وجود فجوة كبيرة حيث كانت معظم تطبيقات الطفولة إما موجهة للطلاب والمراحل التعليمية المختلفة أو تكون تفاعلية بشكل كبير. وكلاهما مهم بالتأكيد، ولكن هنا ظهرت الفرصة لتقديم تطبيق يستهدف الطفل بشكل مباشر، مع عوامل تفاعلية أقل، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الكتب والمحتوى المفيد للصغار.

ولفت حيدر: "أطلقنا تطبيق مكتبة نوري في عام 2018 بالتعاون مع دور نشر رائدة في المنطقة، لتقديم محتوى نوعي ومميز. وصلنا اليوم إلى أكثر من 2500 كتاب للأطفال، مما يجعل مكتبة نوري الأكبر من نوعها للطفل العربي، مع تنوع كبير في المحتوى الذي نقدمه. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا مجموعة كتب تحت اسم “ ثمار" والتي تمثل إنتاجنا الخاص، مما يعزز تنوع وتفرد محتوى مكتبة نوري بجانب كتب دور النشر.

وتابع "ثم كانت المرحلة التالية في نهاية عام 2021، حيث أطلقنا مشروع "كتب الراديو" لسد فجوة جديدة بدأت تظهر في الساحة وهي الحاجة إلى الكتب المسموعة والمكتوبة خصيصًا للراديو. ورغم أن تجربة الراديو ليست جديدة، فقد كانت خطوة لإعادة إنتاجها بسمات العصر الحديث، لتقديم تجربة متطورة وممتعة للصغار.

واختتم حيدر حديثه: نفتخر بأن محتوى مكتبة نوري يراعي القيم الدينية والضوابط الأخلاقية، بما يناسب مجتمعاتنا العربية، ويسهم في تنشئة جيل واعٍ محب لدينه ولغته ومجتمعه وحضارته العربية. هذا المشروع “كتب الراديو” كان التطبيق الذي فزنا به بجائزة الدولة التشجيعية، والذي نعتز به كثيرًا. النجاح الذي حققناه يعود إلى جودة المحتوى، والتعاون المثمر مع الشركاء، والتركيز على تلبية احتياجات الأطفال بشكل مبتكر ومستدام.