"القومى للترجمة" ينعى المترجم عاصم عبد ربه

نعت د.كرمة سامي، المترجم عاصم عبد ربه الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ71 بعد رحلة حافلة أثرى خلالها المكتبة العربية بالعديد من الترجمات.

عاصم عبد ربه أثرى المكتبة العربية بترجماته

ونعت مدير المركز القومي للترجمة عاصم عبد ربه في منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) جاء فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون.. المترجم الكبير.. أستاذنا في الثقافة والعلم والأخلاق عاصم عبد ربه، الذي أثرى المكتبة العربية بترجماته، شاركنا في المركز الاحتفال بيوم إفريقيا الأحد الماضي 28 مايو، وتحدثنا بعد الاحتفال عن ترجماته التي سيصدرها المركز وشرحت له جدول صدورها.

عصر اليوم الخميس 30 مايو صدمني خبر رحيله، الآن أعلم أنه كان يوصينا على عمله ويودعنا. "فروح وريحان وجنة نعيم".

وعبر الصفحة الرسمية للمركز في فيسبوك، نعت أسرة المركز القومي للترجمة عاصم عبد ربه في منشور قالت فيه: المترجم الكبير عاصم عبد ربه له عدد كبير من الترجمات المهمة عن المركز القومي للترجمة نذكر منها الثقافة السكندرية ــ إصلاحي في جامعة الأزهر.. أعمال مصطفى المراغي وفكره 1881 ــ 1945 ــ "داروين.. نظرية التطور للنشء" ــ "اليهود والعالم والمال.. التاريخ الاقتصادي للشعب اليهودي" ــ "الدولة العثمانية.. من الخلافة إلى الانقلابات 1908 ــ 1913 وغيرها.. رحم الله المترجم الكبير.

عاصم عبد ربه كرس حياته لمن يحب

نعى القاص شريف العصفوري عبد ربه في منشور له بحسابه على فيسبوك جاء فيه: "التقيت المترجم عاصم عبد ربه من ست سنوات، كانت دائرة معارفنا هي أصدقاؤه من حيه القديم بالسيدة زينب وجوارها، كان مترجما مرموقا من الفرنسية إلى العربية، ونتشارك في النشر لنفس الدار "مركز المحروسة".