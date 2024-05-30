الحكومة: تحريك أسعار الكهرباء سيكون تدريجيًا فى غضون 4 سنوات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توقعات زيادة الكهرباء في الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس: "لا داعي للقلق.. تحريك أسعار الكهرباء سيكون تدريجيًا في غضون 4 سنوات".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية مستمرة في توفير أوضاع المقيمين غير المصريين، وهو أمر محل المتابعة من الحكومة، موضحًا أنه الدولة تتكفل بدعم رغيف الخبز بـ105 قروش للرغيف الواحد بنسبة 84% من التكلفة.

وتابع: لا داعي للخوف على محدودي الدخل، لأننا مستمرون في دعمهم في كل الأحوال، موضحًا نعمل على توفير المزيد من الموارد لاستمرار تقديم الدعم بنفس الجودة.