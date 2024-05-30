الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل سياسي يكشف عن المزايا الاقتصادية الاستراتيجية الناجمة عن تطوير العلاقات المصرية الصينية

الدكتور محمد كمال،
الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور  محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الصين تعد أكبر اقتصاد في العالم الآن من حيث الحجم، معبرًا: "الصين أصبحت معتمدة في استثمارها الآن على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الطائرات والأدوية والسيارات الكهربائية والاتصالات".

التوتر الأمريكي الصيني 

وأكد الدكتور محمد كمال، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تشعر بالقلق الشديد من التقدم التكنولوجي الصيني الملحوظ.

وأضاف في حديثه، أنه خلال سنوات قليلة سوف تقضي الصين على الميزة النسبية الغربية المرتبطة بالتقدم التكنولوجي، مشيدا بزيارة الرئيس السيسي إلى الصين في هذا التوقيت.

الصين شريكًا اقتصاديًا مهم

وتابع: "الصين شريكا اقتصاديا مهما جدا وتكنولوجيًا، حيث تمتلك تقنيات يمكن أن تستفيد منها مصر في المستقبل، إلى جانب كونها شريكا سياسيا مهما، وعلى الجانب الآخر يمكن القول أنه بسبب حرب غزة نشاهد تراجعا كبيرا للقيمة الأخلاقية بالولايات المتحدة والغرب، والصين الآن تمثل الشريك الأساسي لعدد من دول أمريكا اللاتينية".

محلل سياسي محمد كمال التوتر الأمريكي الصيني الحياة الحياة اليوم

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