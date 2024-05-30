الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة: ندعم الخبز بـ105 قروش للرغيف الواحد بنسبة 84% من التكلفة

الخبز
الخبز

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تتكفل بدعم رغيف الخبز بـ 105 قروش للرغيف الواحد بنسبة 84% من التكلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، أن هناك حاجة للاستمرار في ترشيد الدعم على الوقود على سبيل المثال ما عدا انابيب البوتاجاز والسولار، والوصول الي ما كنا عليه قبل الازمات الحالية.

وأوضح أن سعر رغيف الخبز المدعم 5 قروش للمواطن في حين تكلفته تبلغ 1.25 جنيه تتحملها الدولة، ويتم إنتاج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا، وبالتالي تحريك السعر بصورة بسيطة لا تؤثر على المواطن ولكن تؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

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