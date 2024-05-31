الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد منحه درع جمعية كتاب ونقاد السينما.. عاطف عبد اللطيف يستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة

جمعية كتاب ونقاد
جمعية كتاب ونقاد السينما

كرمت جمعية كتاب ونقاد السينما وإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الكاتب والناقد الفني الأمير أباظة، الدكتور عاطف عبد اللطيف ضمن باقة متميزة تضم  كبار النجوم والنقاد في احتفالية كبرى بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها بقاعة ثروت أباظة بأكاديمية الفنون بالهرم.

ضمت قائمة  المكرمين الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، والفنانين حسين فهمي ونور الشريف نبيلة عبيد  يسرا وإلهام شاهين، الذين حملت دورات المهرجان أسمائهم، إلى جانب المخرج الكبير علي بدرخان ولبلبة والإعلامية سهير شلبي والإعلامية هالة سرحان والإعلامية بوسي شلبي، إلى جانب عدد من كبار الكُتاب والنقاد الراحلين منهم الكاتب مصطفى محرم وممدوح الليثي وفيصل ندا.

وجاء تكريم عاطف عبد اللطيف عن مسيرة إنجازاته في العمل الفني وقيامه ببطولة العديد من الأفلام السينمائية منها "المرسي أبو العباس" و"رحلة يوسف" و"عمر خريستو" و"بحر الماس"، وهو بطولة مصرية سعودية لأول مرة وكذلك تقديم  العديد من الأفلام الروائية القصيرة  مثل "وادي الأسرار" و"البطارية ضعيفة"، بجانب دعمه لمسابقة "شباب مصر" بمهرجان الإسكندرية السينمائي ورعايته للمهرجان من خلال جمعية "مسافرون للسياحة والفن".

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، إن تكريم جمعية كتاب ونقاد السينما له ضمن كوكبة رائعة من نجوم الفن وصناع السينما والدراما وكبار النقاد تاج فوق رأسه ومسئولية كبيرة لبذل مزيد من الجهد والعمل لخدمة صناعة السينما والمشاركة الفعالة في معركة الوعي التي تقودها الدولة المصرية لاستعادة المقومات الأصيلة للشخصية المصرية من خلال القوة الناعمة.

وأكد الدكتور عاطف أنه يدرس حاليا إطلاق أكثر من تجربة سينمائية جديدة منها تصوير فيلم روائي قصير يحمل ملفا اجتماعيا مهما.

ووجه عاطف عبد  اللطيف التحية والتقدير للكاتب والناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ورئيس جمعية كُتاب ونقاد السينما ومجلس إدارة الجمعية على التكريم في هذه الاحتفالية التاريخية.

جمعية كتاب ونقاد السينما مهرجان الإسكندرية السينمائي الناقد الفني الأمير أباظة الدكتور عاطف عبد اللطيف نيفين الكيلاني وادي الأسرار

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