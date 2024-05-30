من جديد.. محمد رمضان يدعم القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة

شارك محمد رمضان جمهوره عبر خاصية الـ"ستوري" على صفحته الرسمية من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" صورة له أثناء إحياءه حفل نهائي دوري أفريقيا بستاد القاهرة الدولي.

ونشر رمضان صورته أثناء ارتداء قميص مانديلا، معلقًا عليها:"فلسطين حرة"، وصاحب هذه الجملة بعلم فلسطين"، ولاقي تفاعلًا كبيرًا من قِبل الجمهور ومستخدمي السوشيال ميديا.

تفاصيل شخصية محمد رمضان ضمن أحداث فيلم "أسد"

ويعيش رمضان حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي حيث يواصل تحضيره للكثير من الحفلات الفنية، إضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية من بينهم فيلمه "أسد أسود" الذي أصبح اسمه بعد التعديل "أسد".

فيلم "أسد" بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، تأليف وإخراج محمد دياب.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" تفاصيل شخصية محمد رمضان ضمن فيلم "أسد" الذي سيكون أحد العبيد الذي يكون اسمه "علي بن محمد الفارسي"، الذي يٌقرر أن يثور على الجيش العباسي.

تفاصيل فيلم محمد رمضان الجديد

ويقدم رمضان فيلمًا جديدًا سيتعاون خلاله مع بطلى الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج، على أن يتم تصويره بين مصر وعدة دول عربية، وينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد، التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.